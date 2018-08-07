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İsrail askerleri yaşlı Filistinliyi sedyede gözaltına aldı

İsrail askerleri, Kudüs’ün doğusunda yaşlı bir Filistinliyi evinden sedyeyle zorla çıkararak gözaltına aldı.

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İsrail askerleri, Kudüs’ün doğusundaki Abu Dis köyünde yaşlı bir Filistinliye saldırarak, evinden sedyeyle zorla çıkarıp gözaltına aldı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin yaşlı adamı nereye götürdüklerine dair açıklama yapmadıklarını söyledi.

Yaşlı adamın evinden sedye ile çıkarıldığı anlar telefon kamerası ile kaydedildi.

İsrail askerlerinin bugün Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaşlı adam ile birlikte toplam 16 kişiye daha baskın düzenleyip gözaltına aldığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında 2 gazetecinin de olduğu aktarıldı. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: kudüs, israil, filistin
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