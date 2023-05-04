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Dünya
TRT Haber 04.05.2023 14:35

Yunanistan'da seçim için geri sayım: Anketlerde son durum

Yunanistan, 21 Mayıs’ta yapılacak seçimlere hazırlanıyor. Yapılan kamuoyu araştırmalarında Başbakan Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi önde görünüyor. Ancak yeterli oya ulaşması beklenmediği için seçimlerin 2 inci tura kalacağı düşünülüyor.

Yunanistan'da seçim için geri sayım: Anketlerde son durum

Yunanistan’da halk 21 Mayıs'ta sandığa gidiyor.

Seçime ilişkin araştırma ve kamuoyu yoklamalarına göre Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi önde.

28 Şubat'ta Larisa kentinde yolcu treni ve yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen ve 57 kişinin ölümüne yol açan kazanın ardından yapılan anketler, iktidar partisi Yeni Demokrasi'nin oy kaybettiğini gösteriyordu.

Ancak son anketler, seçim dönemine yaklaşıldıkça Miçotakis'in partisi ile ana muhalefet SYRIZA arasındaki farkın açıldığını ortaya koyuyor.

Europe Efects'in son anketine göre, Yeni Demokrasi ile ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras’ın liderliğindeki SYRIZA’nın arasındaki fark yüzde 7.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin oy oranı yüzde 35,6. SYRIZA'nın ise yüzde 28,6.

Anket, PASOK'un ise yüzde 10,8 oy oranı ile 3'üncü sırada olduğunu ortaya koyuyor.

Yüzde 3,3 oy oranına sahip, kapatılan ırkçı Altın Şafak partisi ile bağlantılı Yunanlar Milliyetçi Partisi ise mahkeme yasağı nedeniyle seçimlere katılamıyor.

Yunanistan'daki sisteme göre, tek başına hükümet kurulabilmek için bir partinin oyların en az yüzde 45'ini alması gerekiyor.

Hiçbir parti yeterli çoğunluğu sağlayamazsa 2 Temmuz'da yeniden sandığa gidilecek.

İkinci tur seçimde ise 'salt çoğunluk' sistemi işleyecek. Bu turda en fazla oy alan parti hükümeti kurma görevini de alacak.

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