Haber Giriş: 21 Ekim 2021 Perşembe 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan’da sağlık çalışanları greve gitti
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu'nun çağrısıyla 24 saatlik greve giden doktor ve sağlık çalışanları, başkent Atina'da gösteri düzenledi.
Çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve sağlık sisteminin güçlendirilmesini isteyen çalışanlar, Sağlık Bakanlığına yürüdü.
Hastanelerdeki personel eksikliğine dikkati çeken sağlık çalışanları, hükümetin, koronavirüs aşısı olmayan sağlık çalışanlarının iş akdini askıya almaya yönelik uygulamasından vazgeçmesini talep etti.
Hükümet, sağlık çalışanlarına COVID-19 aşısı zorunluluğu getirmiş, aşı olmayı reddeden yaklaşık 7 bin sağlık çalışanının iş akdini askıya almıştı.
Etiketler: Yunanistan
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