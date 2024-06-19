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Dünya
AA 19.06.2024 16:05

Yunanistan'da orman yangını: Yerleşim birimleri tahliye edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 30 kilometre uzaklıktaki Lambraki'de çıkan orman yangını nedeniyle çevredeki yerleşim birimleri tahliye edildi.

Yunanistan'da orman yangını: Yerleşim birimleri tahliye edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen acil uyarıda, çıkan orman yangını nedeniyle Koropi yakınlarındaki Lambraki'de bulunan vatandaşların bölgeyi terk etmesi istendi.

Kiçi tahliye edildi ve bazı yollar da trafiğe kapatıldı

Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangın sebebiyle Kiçi yerleşim birimi tahliye edildi ve güvenlik gerekçesiyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Bazı ev ve işyerlerine de sıçrayarak maddi zarara neden olan yangına itfaiye ekipleri hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuyor ancak bölgede hızı saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında zorluklar yaşanıyor.

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