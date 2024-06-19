Az Bulutlu 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.06.2024 15:33

Şas Partisi: İsrail hükümetinin dağılması an meselesi

İsrail hükümetinde koalisyon ortağı Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin dağılmasının an meselesi olduğunu belirtti.

Şas Partisi: İsrail hükümetinin dağılması an meselesi
[Fotograf: Reuters]

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Şas yetkilileri İsrail meclisinde, “Haham Yasası” taslağını geri çekmesinin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'ne şiddetli eleştiriler yöneltmeye başladı.

Habere göre, Şas Partisi, İsrail hükümetinin dağılmasının an meselesi olduğu uyarısında bulundu ve söz konusu yasa taslağının geri çekilmesine yanıt olarak atılacak adımları ele alacağını bildirdi.

Başbakan Netanyahu ile Şas’ın lideri Haham Aryeh Deri arasında dün akşam “zor” bir telefon görüşmesi gerçekleştiğine yer verilen haberde, Deri’in Netanyahu'yu koalisyonun kontrolünü kaybetmekle ve hükümetini Haredi halkı (Ultra Ortodoks Yahudiler) için zararlı olmaya başlamakla suçladığı aktarıldı.

Netanyahu, Haham Yasası taslağını mecliste ilk okumada oylamadan önce, lehine çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gündemden geri çekmişti.

Söz konusu yasa tasarısı, kentlerdeki hahamları atama yetkisinin yerel makamlardan Şas Partisi'nden Michael Malchieli bakanlığındaki Din Hizmetleri Bakanlığı’na devredilmesini öngörüyor.

Ancak Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir başkanlığındaki aşırı sağcı Yahudi Gücü ile Likud partileri söz konusu yasa tasarısına karşı çıkıyor.

ETİKETLER
İsrail Netanyahu
Sıradaki Haber
Los Angeles'ta okullarda cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:35
Hamas: Gazze'de 40'tan fazla çocuk açlıktan öldü
16:21
AB 7 üye ülkeye 'bütçe disiplin süreci' başlatacak
16:52
4 ilde ormanlık ve otluk alanlardaki yangınlara müdahale sürüyor
16:08
Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Diamond Tema' açıklaması
16:07
Yunanistan'da orman yangını: Yerleşim birimleri tahliye edildi
16:31
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
İshak Paşa Sarayı'nda bayram tatili yoğunluğu
İshak Paşa Sarayı'nda bayram tatili yoğunluğu
FOTO FOKUS
Salda Gölü'nde sürüklenen çocuğu tatilci botla kurtardı
Salda Gölü'nde sürüklenen çocuğu tatilci botla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ