Yunan Devlet Ajansı ERT'nin haberinde, Atina'nın Pangrati semtinde örgü ve el işi malzemelerinin satıldığı dükkanın sahibi kadın casusun, "Maria Tsalla" ismini kullandığı duyuruldu.

Yunan İstihbarat Teşkilatının (EYP), yabancı bir ülkenin istihbarat teşkilatı adına çalıştığını belirlediği Rus uyruklu kadının gerçek isminin "İrina A.S." olduğu kaydedildi.

Kadın casusun hem örgü ve el işi malzemeleri satılan dükkana sahip bulunduğu hem de kendisini fotoğrafçı olarak tanıttığı, 1991'de ölen bebeğin kimlik bilgileriyle Yunanistan'da yaşadığı ifade edildi.

Rus casus hakkındaki ilk şüphelerin nüfus kayıt belgelerinde tutarsızlık olduğunun anlaşılması üzerine başladığı belirtilen haberde, kayıt defterindeki bazı sayfaların yırtılıp yerine başkalarının yerleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Sahte Yunan kimliğiyle başkentte yaşayan kadının "illegals (yasa dışılar)" diye bilinen özel casus kategorisinde olduğu, bu kategorideki casusların başka kişilerin veya hayatını kaybeden çocukların kimlikleriyle farklı ülkelerde kendi istihbarat birimleri adına çalıştıkları kaydedildi.

Rus kadın casusun "illegals" grubundan başka üyelerin yakalanması üzerine Rusya'nın çağrısıyla ocak ayında Yunanistan'ı terk ederek bu ülkeye gittiği sanılıyor.

10 yıla varan casusluk eğitimi

ERT'ye konuşan güvenlik uzmanı Aleksandros Niklan, "illegals" kategorisindeki casusların 5 ila 10 yıl eğitim gördüklerini ve amaçlarına bazen 25 yıl gibi uzun vadeli süreçte ulaştıklarını belirtti.

Slovenya'da iki kişi casusluk yaptıkları gerekçesiyle yakalanmıştı

Slovenya'da ocak ayında Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Slovenya İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatının (SOVA) açıklamasında, Rusya için casusluk yapan 2 yabancı uyruklunun yakalandığı, şüphelilerin kendilerini Güney Amerikalı iş insanları olarak tanıttıkları belirtilmişti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Aralık 2022'de Ljubljana Bölge Savcılığının 2 kişi hakkında casusluk soruşturması başlattığı, zanlılarla ilgili "yabancı istihbarat teşkilatı için casusluk" ve "evrakta sahtecilik yaptıkları"na ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirilmişti.