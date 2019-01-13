Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisi Başkanı Panos Kammenos, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yaklaşık yarım saatlik görüşmesinin ardından Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Yaklaşık 4 yıldır "milli birlik hükümetinde" yer alarak ülkeyi memorandumlardan çıkardıklarını ifade eden Kammenos, "Makedonya'nın ismi konusunda bu iş birliğinin devam edemeyeceğini Başbakan'a söyledim. Hükümette kalamayız" dedi.

Kammenos, Başbakan'a iş birliği için teşekkür ettiğini belirterek, "Bağımsız Yunanlar hükümetten ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA