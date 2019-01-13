Toronto Havalimanı'nda 18 yaşındaki Rahaf Muhammed El Kunun'u karşılayan Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, kol kola yürüdüğü genç kadını "Çok cesur yeni Kanadalı Rahaf El Kunun" sözleriyle tanıttı. Freeland, çok şey yaşadığını söylediği Kunun'un şimdi yeni evine gideceğini ifade etti.

Uzun yolculuğun ardından bitkin olduğu gözlenen Kunun ise, basına açıklama yapmadı.

Mülteci statüsü verilmişti

Aile şiddetinden kaçarak Avustralya'ya gitmek isterken aktarma yapmak için indiği Bangkok Havalimanı'nda alıkonulan Kunun'a, Birleşmiş Milletler (BM) mülteci statüsü vermişti.

Kunun, mülteci statüsünün verilmesinin ardından pazartesi günü havalimanında kendini kapattığı otel odasından ayrılmıştı. Suudi genç kadının, cuma akşamı son varış noktası Toronto olan ve Güney Kore'nin başkenti Seul'e giden uçakla Tayland'dan ayrıldığı açıklanmıştı.

Sosyal medyadan duyurmuştu

Kunun'un Twitter'da yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden yetkililerin genç kızın pasaportuna el koyduğu iddia edilmişti. Kunun, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, pasaportunun kendisine geri verildiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, Kunun'un iadesinin talep edildiği ya da pasaportuna el konulduğu iddiaları reddedilmişti.

Kaynak: AA