Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakası
[Fotoğraf: Reuters]
Yunanistan'da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildi.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesinde tespit edildi.
Yakın zamanda Portekiz'e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ'ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadığını duyurmuştu.
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