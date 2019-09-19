Dünya

Yunanistan'da göçmenlere operasyon

19 Eylül 2019 Perşembe 17:17 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 17:20

Yunanistan'ın başkenti Atina'da göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor. Yunan polisi 2016’dan beri göçmenlerin yerleştiği iki binayı daha boşalttı.

[Fotoğraf: Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı]