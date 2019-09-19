Dünya
Yunanistan'da göçmenlere operasyon19 Eylül 2019 Perşembe 17:17 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 17:20
Yunanistan'ın başkenti Atina'da göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor. Yunan polisi 2016’dan beri göçmenlerin yerleştiği iki binayı daha boşalttı.
[Fotoğraf: Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı]
Yunanistan'ın başkenti Atina'da göçmenlerin işgal ederek yerleştiği binalara operasyonlar sürüyor.
Yunan polisi kentin merkezindeki binalarda 2016’dan beri kalan göçmenleri otobüslerle tahliye etti.
70’i çocuk 230 göçmen kimlik tespiti için Yabancılar Şubesi’ne sevk edildi.
İşlemlerin ardından göçmenler barınma merkezlerine gönderilecek.
Operasyonlarda bir ay içinde göçmenlerin yerleştiği toplam 5 bina tahliye edildi.
Kaynak: TRT Haber
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