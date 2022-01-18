Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 12:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da "gizemli ses" paniği
Yunanistan’ın Selanik kentinde 5 haftadır geceleri, bölge sakinlerini tedirgin eden gizemli bir ses duyuluyor.
Meteora Polichnis'te 5 haftadır özellikle gece yarısı başlayıp sabaha kadar süren garip bir ses duyuluyor ve titreşim hissediliyor.
Önce su şebekesinden şüphelenilen bölgede, yetkililer sesin şebekeden kaynaklanmadığını açıkladı.
Aristoteles Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nün araştırmasından da sesin kaynağına ilişkin bir sonuç çıkmadı. Ancak uzmanlar sesin doğa değil, insan kaynaklı olduğu konusunda hemfikir.
Durumdan rahatsız olan bölge sakinleri ise çaresiz.
Etiketler: Yunanistan
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