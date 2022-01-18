Meteora Polichnis'te 5 haftadır özellikle gece yarısı başlayıp sabaha kadar süren garip bir ses duyuluyor ve titreşim hissediliyor.

Önce su şebekesinden şüphelenilen bölgede, yetkililer sesin şebekeden kaynaklanmadığını açıkladı.

Aristoteles Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nün araştırmasından da sesin kaynağına ilişkin bir sonuç çıkmadı. Ancak uzmanlar sesin doğa değil, insan kaynaklı olduğu konusunda hemfikir.

Durumdan rahatsız olan bölge sakinleri ise çaresiz.