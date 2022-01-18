Yerel basındaki haberlere göre, başkentin Karaçi Company bölgesinde motosikletli silahlı kişiler, güvenlik kontrol noktasına ateş açtı.

Çıkan çatışmada 1 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

Çatışmada 2 saldırgan da öldü.

"Terör olayları artabilir" uyarısı

İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, olayı terör saldırısı olarak niteleyerek başkentte terörle ilişkili olayların artabileceği uyarısında bulundu.

Ahmed, İslamabad polisinin ve diğer güvenlik güçlerinin alarm durumunda olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.