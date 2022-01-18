Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da emniyet güçlerine saldırı: 1 polis öldü
[Grafik: TRT Haber]
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da motosikletli silahlı kişilerin güvenlik noktasındaki emniyet mensuplarına düzenlediği saldırı sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, başkentin Karaçi Company bölgesinde motosikletli silahlı kişiler, güvenlik kontrol noktasına ateş açtı.
Çıkan çatışmada 1 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.
Çatışmada 2 saldırgan da öldü.
"Terör olayları artabilir" uyarısı
İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, olayı terör saldırısı olarak niteleyerek başkentte terörle ilişkili olayların artabileceği uyarısında bulundu.
Ahmed, İslamabad polisinin ve diğer güvenlik güçlerinin alarm durumunda olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Pakistan Terör Saldırısı
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