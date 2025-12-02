Açık 4.7ºC Ankara
Dünya
AA 02.12.2025 00:02

Yunanistan'da çiftçiler Atina-Selanik yolunu trafiğe kapattı

Yunanistan'da çiftçiler, traktörleriyle yaptıkları eylemle Atina-Selanik yolunu ulaşıma kapattı.

Yunanistan'da çiftçiler Atina-Selanik yolunu trafiğe kapattı

Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) haberine göre, çiftçiler, Atina ile Selanik arasındaki otoyolda traktörleriyle yol kapama eylemi düzenledi.

Eylem nedeniyle şehirler arası ulaşımda aksama yaşandı.

Çiftçiler, devlet teşviklerindeki yolsuzluk skandalına ilişkin soruşturma nedeniyle geciken ödemelerin ve üretim maliyetlerini düşürecek yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.

Gümrük kapılarına ve havalimanlarına giden yolların kapatılması olasılığını da değerlendiren çiftçiler, hafta boyunca yapılacak istişarelerde eylemleri başka bölgelere yayma planını ele alacak.

Yunanistan
Beyaz Saray, Trump'ın genel sağlık durumunun "çok iyi olduğunu" açıkladı
