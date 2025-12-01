Açık 5.1ºC Ankara
Dünya
AA 01.12.2025 23:49

Kremlin: Rus ordusu, Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdi

Kremlin, Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ile Harkiv bölgesindeki Volçansk (Vovçansk) kentlerinin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi.

Kremlin: Rus ordusu, Krasnoarmeysk ve Volçansk kentlerini ele geçirdi
[Fotograf: Reuters]

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortak Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ettiği belirtildi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Merkez Askeri Grubu Komutanı Valeriy Solodçuk ve Doğu Askeri Grubu Komutanı Andrey İvanayev'ın Putin'e Ukrayna'da cephedeki durum konusunda bilgi verdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerasimov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ile Harkiv bölgesindeki Volçansk (Vovçansk) şehirlerinin kurtarıldığını bildirerek, Rus birliklerinin cephenin diğer yönlerindeki eylemlerine dair bilgi paylaştı. Solodçuk, Dimitrov (Mirnograd) kentinin güney kısmının Rus birliklerince kontrol altına alındığını bildirdi. İvanayev de Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin kurtarılması süreciyle ilgili bilgi vererek, birliklerin Gayçur Nehri'ne doğru ilerlediğini ve Zaporijya bölgesindeki Gulyaypole kentini kurtarmaya başladıklarını bildirdi."

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in komutanları "başarılı eylemlerinden" dolayı tebrik ettiği ve birliklere kış dönemi için gerekli malzemelerin sağlanması talimatını verdiği belirtildi.

