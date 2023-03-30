İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı.

Zanlılardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de terör örgütü PKK mensubu olduğu için arandığı belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.