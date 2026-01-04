Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.01.2026 15:06

Yunanistan hava sahasındaki teknik arıza nedeniyle çok sayıda uçuş aksadı

Yunanistan hava sahasındaki teknik arıza sebebiyle çok sayıda uçuş aksadı, binlerce yolcu mağdur oldu.

Yunanistan hava sahasındaki teknik arıza nedeniyle çok sayıda uçuş aksadı
[Fotograf: AFP]

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, saat 09.00'dan itibaren Atina ve Makedonya bölge kontrol merkezlerinde kullanılan bazı radyo frekanslarında yaşanan teknik sorun, hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasındaki iletişimi olumsuz etkiledi. Bu nedenle Yunanistan’daki havalimanlarında iniş ve kalkışlar geçici olarak durduruldu.

Sorun sırasında havada bulunan uçaklar, güvenlik prosedürleri kapsamında alternatif yöntemlerle ve bazı durumlarda farklı havalimanlarına yönlendirilerek inişlerini gerçekleştirdi.

Teknik ekipler, arızayı gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yayımlanan NOTAM ile uçuş hizmetlerinin minimum seviyeye indirildiği duyuruldu.

Telekomünikasyon şirketi OTE tarafından yapılan açıklamada, ilk kontrollerde OTE’nin altyapısında arıza tespit edilmediği ancak sivil havacılık otoriteleriyle iş birliği içinde sorunun kaynağının araştırıldığı bildirildi.

Öte yandan, hava trafik kontrolörleri sendikası, altyapı sorunlarının uzun süredir bilindiğini savunarak, kontrol merkezlerindeki teknik eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
ABD, Venezuela'ya saldırdı: Maduro ülke dışına çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:33
Nijerya'da yolcu teknesi alabora oldu: 25 ölü
15:10
Bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
15:11
Yılmaz: Tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz
14:57
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek
14:23
Tekirdağ'da deniz ulaşımına fırtına engeli
14:32
ABD, Venezuela'ya saldırdı: Maduro ülke dışına çıkarıldı
Adana'nın tarihi rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor
Adana'nın tarihi rölyef eserlerle dünyaya tanıtılıyor
FOTO FOKUS
Türkiye'de hava olayları saniye saniye izleniyor
Türkiye'de hava olayları saniye saniye izleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ