ABD, Venezuela'ya saldırdı: Maduro ülke dışına çıkarıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'ya saldırdı. ABD'ye ait hava unsurları, başkent Karakas dahil Venezuela'nın 4 bölgesini hedef aldı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun eşi ile birlikte "yakalandığı" açıklandı.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Karakas yönetiminin açıklamalarının ardından gözler Washington'a çevrildi.

ABD Başkanı Trump, Maduro'nun bulunduğu gemiden bir fotoğraf paylaştı.

ABD medyasına göre gemi, ilk olarak Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'ne götürüldü. Ardından Maduro ve eşi uçakla New York'a transfer edildi. Uçak Stewart Hava Ulusal Muhafız Üssü’ne indikten sonra Maduro ve eşi Metropolitan Gözaltı Merkezi’ne nakledildiler.

Maduro ile eşinin zırhlı araçtan indikleri anlar görüntülendi.

Beyaz Saray, Maduro'nun, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi merkezindeki görüntülerini de paylaştı. Maduro'nun burada ilk sözleri "İyi geceler, mutlu yıllar" oldu.

New York'taki Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'ne getirilen Maduro'nun ilk sözleri:



????"İyi geceler, mutlu yıllar." pic.twitter.com/qRMyRMLWnu — TRT HABER (@trthaber) January 4, 2026

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez oldu

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonunda alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi.

İlgili açıklamada, Rodriguez'in idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstleneceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Maduro'nun "iradesi dışında oluşan yokluğu" nedeniyle devletin sürekliliğinin, hükümetin idaresinin ve egemenliğin savunulmasının hangi hukuki çerçevede yürütüleceğinin belirlenmesi için mahkemenin konuyu müzakere edeceği ifade edildi.

Trump: Makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar (Venezuela'yı) yönetmeye devam edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ardından, "güvenli, uygun ve makul bir geçiş yapılana kadar" ülkeyi yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." ifadesini kullandı.

Saldırı, Venezuela'nın petrol kaynaklarını yeniden gündeme taşıdı

Trump'ın, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ardından dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü bir şekilde" dahil olacaklarını açıklaması, Venezuela'nın petrol kaynaklarını yeniden odak noktası haline getirdi.

Venezuela, dünyadaki en büyük kanıtlanmış petrol rezervine ev sahipliği yapmasına rağmen bozulan altyapı, uluslararası yaptırımlar ve yatırım eksikliği nedeniyle potansiyelinin oldukça altında üretim yapıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerinden derlenen bilgilere göre Venezuela, 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 303 milyar varil ile dünyanın en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervlerine sahip bulunuyor.

Bu miktar, küresel petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 17'sini oluşturuyor.

[Venezuela | Fotoğraf: Reuters]

Venezuela'nın kanıtlanmış petrol rezervlerinin büyük bölümü Orinoco Kuşağı'ndaki ekstra ağır ham petrolden oluşurken, bu tür petrolün çıkarılması uluslararası petrol şirketlerinin sahip olduğu ileri teknik uzmanlığı gerektiriyor.

Rezerv büyüklüğüne rağmen Venezuela'nın, 2023 yılında küresel ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 0,8'ini gerçekleştirdiği görülüyor.

Ülke, 2023'te günlük 742 bin varil petrol üretirken bu miktar, 2013'teki seviyelerine kıyasla yüzde 70 düşüşe işaret ediyor.

Uluslararası petrol şirketlerinin ülkedeki faaliyetleri yaptırımlar nedeniyle sınırlı kalıyor. Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın bütçe kısıtları, nitelikli teknik personel eksikliği ve doğrudan yabancı yatırım yetersizliği petrol ve doğal gaz geliştirme faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

ABD, Venezuela'nın petrol ihracatına yönelik baskıyı artırmıştı

Venezuela hükümeti üzerindeki baskıyı son dönemde artıran ABD yönetimi, ülkenin petrol ihracatını sınırlamaya yönelik bir dizi adım atmıştı.

ABD Başkanı Trump, 16 Aralık'ta, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

Söz konusu abluka talimatı ABD'nin 10 Aralık'ta Venezuela açıklarında yaptırıma tabi bir petrol tankerine el koymasından bir hafta sonra gelmişti.

Venezuela'nın ABD'ye ait enerji ve petrol haklarını "yasa dışı" aldığını ileri süren Trump, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ardından, ülke petrolüne uygulanan ambargonun tamamen yürürlükte kalmaya devam edeceğini açıkladı.