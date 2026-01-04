Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.01.2026 09:32

NYT: Maduro'nun alıkonulduğu ABD askeri hava saldırılarında en az 40 kişi öldü

ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkonulduğu askeri hava saldırılarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

NYT: Maduro'nun alıkonulduğu ABD askeri hava saldırılarında en az 40 kişi öldü

New York Times gazetesinin üst düzey bir Venezuelalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelere saldırılarındaki sivil ve askeri zayiata değinildi.

Buna göre ABD'nin, Maduro ve eşi Flores'in alıkonulduğu, başkent Caracas ve bazı stratejik bölgelerdeki askeri hava saldırılarında, askeri personel ve siviller de dahil en az 40 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Başkanı Donald Trump: Venezuela'yı biz yöneteceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün (cumartesi) yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

ETİKETLER
ABD Venezuela
Sıradaki Haber
ABD basını: Maduro ve eşini taşıyan uçak New York'a indi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Türk sanayiinden tarihi ihracat rekoru
11:22
Kakao fiyatları tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü gördü
11:19
Kan bağışında, kadın ve gençlerin payı 2025'te arttı
11:09
AK Parti'den "Gazze için insani yardım" çalıştayı
11:07
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geçen yıl 8 bin kişiyi kurtardı
11:13
TBMM'de yılın ilk mesaisi yoğun gündemle başlıyor
Yedigöller Milli Parkı beyaza büründü
Yedigöller Milli Parkı beyaza büründü
FOTO FOKUS
Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi
Bursa'da kuvvetli rüzgar: Ağaçlar devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ