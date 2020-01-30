Avrupa Parlamentosu'nda (AP) ırkçı Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Kathimerini gazetesinde yer alan açıklamada, "Yunanistan Dişişleri Bakanlığı, ulusal bir sembolün aşağılanmasını kınamaktadır. Türk bayrağının yırtılması, neo-Nazi'leri temsil etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Çavuşoğlu'ndan ırkçı vekile tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklama ile olaya çok sert tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türk bayrağı görseli ile paylaştığı mesajında, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP’nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.