Wuhan'da ikinci koronavirüs hastanesinin yapımı sürüyor
Haber Giriş: Kaynak: İHA
Çin'in Wuhan şehrinde, koronavirüs hastalarının tedavi edileceği 2'nci hastanenin yapımı sürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Pazar günü başlanan bin 300 ila bin 500 yatak kapasiteli 2'nci hastanenin süratle tamamlanıp 5 Şubat’ta hizmete açılması düşünülüyor.
Kurulan hastanelerin koronavirüs salgının son bulmasının ardından yıkılacağı belirtildi.
[Fotoğraf: İHA]
Öte yandan, Çin’de salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 170’e yükseldi.
Etiketler: koronavirüs wuhan salgın vuhanSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 15:30