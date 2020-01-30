Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından salgınla mücadele, salgının daha fazla yayılmasının önüne geçilebilmesi ve başka ülkelere yayılmaması amacıyla hazırlanan tıbbi malzemeler, Çinli yetkililere teslim edilecek.

[Fotoğraf: AA]

Bu kapsamda, 1000 biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 tek kullanımlık koruyucu kıyafetin bulunduğu Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu çerçevesinde sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket edecek.

Ambulans uçak, salgının yaşandığı Wuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

[Fotoğraf: AA]

Bu sabah itibarıyla, ülke genelinde etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükseldi.