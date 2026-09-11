Yunanistan basını: Türkiye'nin büyük gücü göz ardı edilemez

Yannis Marinos, Yunanistan merkezli To Vima gazetesinde Türkiye'nin taşıdığı potansiyel ve stratejik hamleleriyle bölgesel bir güç haline geldiğine dikkat çekti.

Yazıda, Türkiye'nin sahip olduğu kapasitenin bölgedeki hiçbir ülke tarafından yok sayılamayacağı ifade edildi.

"Nominal Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın bu yıl 1,6 trilyon dolara ulaşması beklenirken bu seviye, Türkiye'yi Orta Doğu'daki en büyük ekonomi konumuna taşıyor.

2025 yılı itibarıyla toplam ticaret hacmi 635 milyar dolara ulaşan Türkiye'nin ihracatında en büyük payı yüzde 41,5 ile Avrupa Birliği ülkeleri alırken, Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ise yüzde 17'lik bir paya sahip oldu."

NATO'nun en büyük ikinci ordusu ve savunma sanayisi hamlesi

Marinos, Türkiye'nin askeri kapasitesine de geniş yer ayırdı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin NATO içinde ABD'den sonraki en büyük ikinci orduya sahip olduğu belirtildi. Ayrıca Türk savunma sanayisinin son yıllardaki hamlesine dikkat çekildi.

Geçen yıl 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan sektörün, son beş yıl içinde ihracatını üç katına çıkararak devasa bir büyüme katettiği aktarıldı.

Çevre ülkelerle geliştirilen çok yönlü diplomasi

Yazıda, Türkiye'nin komşuları ve bölge ülkeleriyle yürüttüğü diplomasi trafiği de detaylandırıldı. Suriye'de yeni yönetimin önemli bir müttefik olduğu ifade edildi. Katar ile geleneksel müttefiklik sürerken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile sağlanan yakınlaşmaların ekonomiye doğrudan yatırımlar olarak yansıdığı vurgulandı.

Irak ve Erbil yönetimi ile yapılan anlaşmaların, bölge petrolünün taşınmasında kritik bir geçiş güzergahı oluşturduğu kaydedildi.

Dört asırdır değişmeyen 560 kilometrelik ortak sınıra sahip olunan İran ile ilişkilerin ise bölgesel rekabete rağmen belirli bir denge ve güven iklimi sağladığı belirtildi.