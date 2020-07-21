Ayasofya Camii kararıyla ilgili Türkiye'ye çirkin ifadeler yönelten Miçotakis, Türkiye'ye yönelik yaptırım çağrısında bulunduğu Avrupa Birliği'nden istediği desteği alamadı.

"Tarih tekerrür ediyor"

Aşırı milliyetçi Yunan tarihçi Helena Ahrweiler, Türkiye'nin Ayasofya Camii kararı için "Tarih tekerrür ediyor" dedi, Bizans'ın ikinci kez çöktüğü değerlendirmesinde bulundu.

Yunan kamuoyunda Miçotakis'e yönelik eleştiriler sadece Ayasofya Camii ile sınırlı kalmadı.

Türk-Yunan ilişkilerinde izlediği hatalı siyasetten Akdeniz enerji politikasına Miçotakis'in adımları tartışılıyor.

Darbeci Hafter'e destek tepki topluyor

Yunan Başbakanın Libya'da darbeci Hafter'e verdiği destek de eleştirilerin odağında.

Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Tanos Dokos, "Desteklediğimiz Hafter, savaşı kaybediyor." itirafıyla dikkatleri bir kez daha Yunan dış politikasına çevirdi.

Miçotakis, son olarak AB ekonomik kurtarma paketi anlaşması nedeniyle hedef tahtasına oturtuldu.

AB'den yardım isteyen Miçotokis'in istediğini alamadığı yorumları yapılıyor.