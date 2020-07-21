Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 476 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 557'ye, vaka sayısının da 255 bin 825'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının ise 207 bin 259 olduğunu bildirdi.