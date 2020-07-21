Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da 34 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: AFP]
Suudi Arabistan'da koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 34 artarak 2 bin 557'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 34 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 476 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 557'ye, vaka sayısının da 255 bin 825'e çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının ise 207 bin 259 olduğunu bildirdi.
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