Her yıl binlerce insan ülkelerinde yaşanan kıtlık ya da savaş gibi nedenler ile yeni bir hayat kurmak amacıyla yola çıkıyor. Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışanların hikayesi ise çoğunlukla büyük bir insanlık dramına dönüşüyor. Çünkü Yunanistan Ege sularında göçmenleri Türkiye'ye geri itmek için acımasız yöntemler uygulamaktan çekinmiyor.

Ege'deki dram bu defa Kamu Denetçiliği Kurumu'nun "Ege Denizi'nde geri itmeler ve boğulan insan hakları" raporuna konu oldu. Raporda yer alan tespitler Yunanistan'ın acımasızlığının sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Buna göre, Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından son 2 yılda 41 bin 523 düzensiz göçmen geri itildi. Geri itilen 97 düzensiz göçmen boğularak öldü. Karadan yapılan geri itmelerde de 86 göçmen donarak hayatını kaybetti.

"Yunanistan'a ulaşan göçmenler aç ve susuz bırakıldı"

Rapora göre, Yunanistan'a ulaşan göçmenler aç ve susuz bırakıldı. Can yeleği olmadan ters kelepçe takılarak denize atılanlar, hatta benzin dökülerek yakılanlar oldu. Göçmenler, botları delinerek ya da dondurucu soğukta çıplak halde ölüme terk edildi.

"Yunanistan'a baskı yapın" çağrısı

Raporda, Ege Denizi'ndeki ihlallerin son bulması için Avrupa ülkelerine çağrıda bulunuldu. Avrupa Birliği'nin göç dalgasını uluslararası hukuka uygun yönetmesi, göçmenlere yönelik dil, din, ırk ve renk ayrımcılığından vazgeçilmesi talep edildi.

Ayrıca, "Çağ dışı geri itme politikasına son vermesi için Yunanistan'a baskı yapın" çağrısı yapıldı.

Yunanistan'ın bu eylemleri gerçekleştirilen personeli cezalandırması istenirken, çocuk, engelli ve yaşlıların durumlarının insani bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine işaret edildi.