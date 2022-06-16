Stoltenberg, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna tahılının Ukrayna'dan çıkarılmasını görüştüklerini belirtti.

"Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." diyen Stoltenberg, tahılın sevki için üye ülkelerin farklı güzergahları ele aldığını açıkladı.

Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyelik talebi

NATO Genel Sekreteri, Ankara, Finlandiya ve İsveç arasında görüşmelerin sürdüğünü belirterek "NATO, 30 farklı ülkeden oluşuyor, her zaman her konuda anlaşamıyoruz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg ayrıca, adaylık başvurusu yapan ülkelerin ne zaman kabul edileceği konusunda bir tarih veremeyeceğini söyledi.