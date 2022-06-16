Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Stoltenberg'den tahıl krizinin çözümünde Türkiye'nin çabalarına övgü
[Fotoğraf: Reuters]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." dedi.
Stoltenberg, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna tahılının Ukrayna'dan çıkarılmasını görüştüklerini belirtti.
"Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." diyen Stoltenberg, tahılın sevki için üye ülkelerin farklı güzergahları ele aldığını açıkladı.
Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyelik talebi
NATO Genel Sekreteri, Ankara, Finlandiya ve İsveç arasında görüşmelerin sürdüğünü belirterek "NATO, 30 farklı ülkeden oluşuyor, her zaman her konuda anlaşamıyoruz." ifadesini kullandı.
Stoltenberg ayrıca, adaylık başvurusu yapan ülkelerin ne zaman kabul edileceği konusunda bir tarih veremeyeceğini söyledi.
Etiketler: NATO
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