BM tarafından kurulan Lübnan Özel Mahkemesinin Temyiz Dairesi, Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastıyla ilgili açılan davaya ilişkin Ağustos 2020'de haklarında beraat kararı verilen gıyabi sanıklar Hüseyin Hasan Anisi ve Hasan Habib Merhi'yi ömür boyu hapse mahkum etti.

Temyiz dairesi tarafından açıklanan kararda, sanıklar Hüseyin Hasan Anisi ve Hasan Habib Merhi hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten adam öldürme", "terör faaliyetine teşebbüs" ve "terör faaliyetine iştirak" suçlarının her biri için müebbet hapis cezası verildiği bildirildi.

Bunun mahkemenin verebileceği en ağır ceza olduğu belirtilen kararda, iki sanık hakkında yakalama kararı olduğu kaydedildi.

Refik Hariri suikastı

Refik Hariri, ülkedeki askeri ve istihbari varlığıyla nüfuz sahibi Suriye yönetimiyle ters düşmesinden kısa bir süre sonra 14 Şubat 2005'te bir ton patlayıcı taşıyan bomba yüklü bir araçla düzenlenen suikast sonucu beraberindeki 21 kişiyle hayatını kaybetti.

Hariri'nin öldürülmesinin ardından ülke çapında kitlesel protestolar düzenlendi ve Suriye rejimi, uluslararası baskıların da gölgesinde Lübnan'daki 30 yıllık askeri varlığını sonlandırmak zorunda kaldı.

Şam'ın Lübnan'daki askeri varlığının sona ermesinin ardından, ülke içinde Esed rejimine karşı gelen Lübnanlı farklı isimler faili meçhul cinayetlere kurban gitti.