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Yunan askeri sınırda göçmen vurdu
Yunanistan güvenlik güçlerinden, sınırında bekleyen düzensiz göçmenlere silahlı müdahale: 1 göçmen hayatını kaybetti...
Yunanistan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu düzensiz göçmenlerden Ahmet Abu Emad hayatını kaybetti.
İpsala'dan Yunanistan'a geçmeye çalıştığı öğrenilen Ahmet Abu Emad'ın bu sabah saat 09:00 sıralarında sırtından vurulduğu öğrenildi.
Etiketler: son dakika göçmen yunanistan ipsalaSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 13:05
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