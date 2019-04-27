Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türklerin sorunları hakkında yapılacak araştırmaların sayısının ve niteliğinin artırılmasına yardımcı olmak ve gençlerin Türkçe ile Türk kültürünü daha yakından öğrenmelerine katkı sağlamak için 4 farklı burs vereceğini duyurdu.

Türklerin bulundukları ülkelerde aktif bireyler kılmak için YTB, "Tez Araştırma Burs Programı", "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Ödülleri Programı", "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" ve "Yurtdışı Vatandaşlar Fuat Sezgin Üstün Başarı Ödülleri Programı" ile yurt dışında yaşayan Türk toplumunda başarılı rol modeller yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Yurt dışında yaşayan başarılı gençler ödüllendirilecek

YTB tarafından ilan edilen "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Ödülleri" programı ile yurt dışında lise eğitiminde başarılı olan gençler ödüllendirilecek.

"Fuat Sezgin Üstün Başarı Ödülleri" programıyla ise fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı ya da bitirmiş olan başarılı adaylara bir defaya mahsus burs desteği sağlanacak.

YTB, söz konusu programların yanında yurt dışında yaşayan vatandaşların, akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla "Tez Araştırma Burs Programı" da açtı. Bu programla ana vatanlarından ayrı yaşayan vatandaşların sorunları hakkında yapılan akademik araştırma sayısının ve niteliğinin arttırılması hedefleniyor.

Programlara başvuralar 15 Haziran'da son bulacak.

Türkçe doğru ve etkin bir şekilde aktarılacak

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçeyi öğretmek için ihtiyaç duyulan öğreticileri yetiştirmek üzere ise "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı" da YTB tarafından ilan edilen burs destekleri arasında.

Bu programla yurt dışından adaylar, Türkiye'de aldıkları eğitimlerin ardından yaşadıkları ülkeler giderek Türkçenin ve Türk kültürünün doğru, etkin şekilde öğretilmesi için çalışacak.

"Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı"nın başvuruları ise 10 Haziran'da sona eriyor.

Kaynak: AA