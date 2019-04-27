Dünya
Fas’ta düzensiz göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 16 ölü
27 Nisan 2019 Cumartesi 16:08 - Son Güncelleme 27 Nisan 2019 Cumartesi 16:42
Fas'ta Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen düzensiz göçmenleri taşıyan otobüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.
Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan haberde, göçmenleri taşıyan otobüsün Berkan kenti yakınlarında sulama kanalına devrildiği belirtildi.
Kazada, 16 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Haberde, olay bölgesine gelen ambulansların yaralıları Berkan'daki hastanelere sevk ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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