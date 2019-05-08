Kuzey Kore, bir yandan ciddi anlamda gıda sıkıntısı çekerken, diğer yandan ABD'nin uyarılarına rağmen kısa menzilli füze denemelerine devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ise, uyarılarına kulak asmayan Kuzey Kore'ye gıda yardımı yapacağı belirtiliyor.

Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap, ABD Başkanı Donald Trump'ın destek amacıyla, Kuzey Kore'ye insani gıda yardımı sağlama planı içinde olduğunu aktardı.

Salı günü Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında gerçekleşen 35 dakikalık telefon görüşmesinde, iki liderin Pyonyang ile diyaloğun sürdürülmesinin yollarını tartıştığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan ise konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Trump geçen ay Kuzey Kore’ye yaptırımların hafifletilmesini düşünüp düşünmediği sorusuna, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon ile birlikte bazı insani yardımları değerlendirdikleri ve Güney Kore’nin Kuzey’e gıda yardımı yapabileceği yanıtını vermişti.

Kuzey Kore'de gıda sıkıntısı

Geçtiğimiz hafta, Merkezi Roma'da bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada, "olumsuz iklim koşullarının ve yakıt, gübre ve yedek parça gibi sınırlı miktardaki tarımsal girdi kaynaklarının, Kuzey Kore'nin 2018/2019 gıda mahsulü üretimi üzerinde önemli olumsuz etkileri olduğu" ifade edilmişti.

BM yetkilileri tarafından Kuzey Kore'de gıda güvenliği ile ilgili yapılan değerlendirmede, ülkede son 10 yılda olumsuz iklim şartlarına bağlı olarak maruz kalınan en kötü hasat dönemlerinden birinin ardından yaklaşık 10,1 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı çektiğinin belirlendiği aktarılmıştı.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore ordusu, cumartesi günü yerel saatle 09.06 ila 09.27'de, ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru ateşlemişti.

Kuzey Kore'nin bu eyleminin ardından Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüşmüş ve bu durumu "ihtiyatlı şekilde" ele alma konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze ateşlemesinin “çok endişe verici” olduğunu dile getiren Güney Kore ise, Kuzey Kore'yi Kore Yarımadası'nda askeri gerginliği şiddetlendirecek hareketlerini durdurması konusunda uyarmıştı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yaptığımız incelemeler, Kuzey Kore'nin (dün) yeni bir tür taktik güdümlü silahlar ile 240 milimetre ve 300 milimetre kalibre çoklu roket ateşleyici sistemleri denediğini gösteriyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Reuters