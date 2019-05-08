Dünya
Rusya'da çığ düştü: 7 turist hayatını kaybetti
08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:47 - Son Güncelleme 08 Mayıs 2019 Çarşamba 10:04
Rusya'da Altay dağlarında çığ düşmesi sonucu 7 turist hayatını kaybetti. Felaketten 2 turist sağ kurtulmayı başardı.
Olay Rusya sınırlarında, Altay Cumhuriyeti'nin güney kesiminde meydana geldi.
Bölgeye Novosibirsk şehrinden giden 9 turistin, Altay dağlarındaki gezileri sırasında çığ felaketi yaşandı.
Bölgede yapılan çalışma sonrası, 7 turistin cesetleri bulundu. 2 turist ise faciadan sağ kurtuldu.
Kaynak: DHA
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