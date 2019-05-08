Basra Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerilim artarak devam ediyor. ABD'li yetkililer edindikleri istihbarata göre, İran'ın balistik füzelerinin botlarla hareket ettirildiğini açıkladı.

Yetkililer, ABD'nin uçak gemilerinin ve B-52 bombardıman uçağının bölgeye intikal ettirilmesinde İran'ın bu ve buna benzer girişimlerinin etkisi olduğunu söyledi.

ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Bill Urban dün yaptığı açıklamada, "Elimizde, İran'ın bize saldırmaya hazırlandığına yönelik veriler bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Pentagon'un bölgeye yeni füze savunma sistemleri göndereceği de paylaşılan bilgiler arasında.

ABD yaptırım muafiyetini uzatmıştı

ABD Dışişleri Bakanlığından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, 2015 yılında yapılan İran'la nükleer anlaşma kapsamında, İran'la sivil nükleer çalışmalar yapmasına izin verilen 4 ülkeye tanınan yaptırım muafiyetinin 90 günlüğüne uzatıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA