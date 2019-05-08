Libya Düzensiz Göçle Mücadele Teşkilatı Tacura şubesinden bir kaynak, General Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları tarafından yapılan saldırının ardından düzensiz göçmenler ve onları koruyan görevlilerin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sadece maddi hasarın meydana geldiğini belirten kaynak, saldırı sırasında korku ve paniğin yaşandığını aktardı.

Kaynak, Hafter güçlerinin hava saldırılarından düzensiz göçmenleri koruması için Birleşmiş Milletlere (BM) çağrı yaptı.

Hafter'den birliklerine "düşmanlarını ortadan kaldırma" çağrısı

Birleşmiş Milletlerin ramazan ayının ilk haftasında Libya'daki çatışmaların durması yönünde yaptığı ateşkes çağrısına karşın doğudaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter birliklerine saldırı emri vermişti.

Halife Hafter, kendisine bağlı birliklere Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerine karşı "sağlam bir ders verme" çağrısı yaparken, UMH güçlerini "söküp atmalarını" istemişti.

Birliklerine gönderdiği yazılı mesajda Hafter, kendisine bağlı güçlere "düşmanlarının çekilmesi halinde kaçmalarını engellemelerini ve ortadan kaldırmalarını" emretmişti.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık 1 aydır devam eden sert çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığını aktarmıştı.

Kaynak: Arabi21, AA