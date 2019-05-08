Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Bağdat'ta

08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:12 - Son Güncelleme 08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:22

Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Pompeo'nun Abdulmehdi ve Salih ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Hekim, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başbakan Adil Abdulmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile ayrı ayrı gerçekleşen görüşmelerine katıldık. Görüşmede, ikili ilişkilerle bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ve terörle mücadele değerlendirildi" ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Iraklı yetkililerle yaptığı görüşmede, ülkesinin İran'a yönelik yaptırımlarından Irak'ın muaf tutulma meselesinin de ele alındığı belirtildi. Pompeo, Finlandiya'daki temaslarının ardından Almanya'ya gerçekleşmesi beklenen ziyaretini iptal etmişti. Kaynak: AA Etiketler: pompeo Irak Bağdat abd

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