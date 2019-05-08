Lahor Emniyet Müdürü Gazanfer Ali, yaptığı açıklamada, Data Darbar Türbesi önündeki polis aracında gerçekleşen patlama sonucu araçta bulunan 5 polis memuru ve 3 sivilin hayatını kaybettiğini, çevredeki çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Patlama sırasında türbe içinde ve çevresinde yüzlerce kişinin bulunduğunu ifade eden Ali, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu, can kaybı sayısının artabileceğini ifade etti.

11. yüzyılda bölgede yaşayan mutasavvıf Ali Hacveri'nin mezarının olduğuna inanılan türbe, Güney Asya'nın en büyük sufi türbesi olarak biliniyor. Türbe 2010'da kanlı intihar saldırılarının hedefi olmuştu.

Kaynak: AA