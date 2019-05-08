İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde devlet televizyonunda canlı yayında açıklama yaptı.

Ruhani, nükleer anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacakönlemler alması için 60 gün süre verdi.

“Bir sonuca varamazsak bu yükümlülüğümüzü sona erdireceğiz”

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki süreçte anlaşmanın diğer taraflarının İran'ın kazanımlarını koruyacak adımları atamadığını belirten Ruhani, "Nükleer anlaşma kapsamında uranyumu yüzde 3,67 zenginleştirmeyle yükümlüyüz ancak 60 gün sonunda 5 ülkeyle bir sonuca varamazsak bu yükümlülüğümüzü sona erdireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA