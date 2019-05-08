Reuters'in Fransız kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İran’ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlere riayet etmesi halinde Avrupa'nın, ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımları geri alabileceği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığından bir kaynak, Avrupalı ülkelerin henüz İran'ın şu anda ne planladığını ve adımlarının ne olacağını tam olarak bilmediğini söyledi. Ancak İran bu adımları terk ederse, Avrupa ülkelerinin yaptırımları geri alabileceğini vurguladı.

Kaynak, "Tahran'ın nükleer anlaşmaya aykırı hareketleri yarın ilan etmesini istemiyoruz çünkü bu durumda biz Avrupalılar, anlaşmanın şartlarına uygun olarak yaptırımları yeniden uygulamak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak ayrıca Tahran'a, anlaşmanın uygulanması konusunda kararlı olduklarını gösteren mesajlar ilettiklerini de dile getirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, "Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine ABD'nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağına dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi ise, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin 21 gün önce Akdeniz'e giriş yaptığını ve ABD'nin psikolojik savaş çıkarmanın peşinde olduğunu belirtmişti.

Nükleer anlaşma

İran’la 2015 yılında varılan nükleer anlaşma, Tahran'ın nükleer programına getirilen kısıtlamalar karşılığında yaptırımların kaldırılmasını öngörmüştü.

Washington yönetimi, İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin, anlaşmanın devamı için kararlı adımlar atmasını isteyen Tahran yönetimi, çıkarlarının sağlanmaması durumunda anlaşmada kalmayacağını dile getiriyor.

Kaynak: Reuters