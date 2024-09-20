Çok Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.09.2024 18:22

Yolcunun yemeğinden çıkan fare uçağa acil iniş yaptırdı

İskandinav Hava Yollarına (SAS) ait bir uçak, yolcunun yemeğinden çıkan fare nedeniyle acil iniş yaptı.

Yolcunun yemeğinden çıkan fare uçağa acil iniş yaptırdı

Uluslararası basındaki haberlere göre, 18 Eylül'de "SK4683" sayılı Oslo-Malaga seferini yapan SAS'a ait uçakta, yolcunun yemeğinden fare çıktı.

"A320-200" model uçaktaki yemek servisi esnasında bir yolcunun yeni açtığı yemek tepsisinden atlayan fare, daha sonra yolcu kabininde gözden kayboldu.

Uçuş ekibi durumu "güvenlik riski" olarak nitelendirerek, kapsamlı bir kabin denetimine tabi tutmak amacıyla uçağı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a yönlendirme kararı aldı.

Olay sonrası SAS yolcu uçağı, Kopenhag'a acil iniş yaptı.

Uçağın yolcularından Jarle Borrestad, Facebook hesabından "İnanın ya da inanmayın. Yanımdaki bir kadın yemeğini açtı ve içinden bir fare fırladı." paylaşımında bulundu.

SAS sözcülerinden Oystein Schmidt, açıklamasında, "Prosedürlerimiz doğrultusunda uçakta değişiklik yapıldı." diyerek, yolcuların başka bir uçakla İspanya'nın Malaga kentine aktarıldığını bildirdi.

Shcmidt, "Bu, son derece nadiren gerçekleşen bir şey. Tedarikçilerimizle birlikte bunun tekrar yaşanmaması için bir inceleme içeren prosedürler oluşturduk." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Danimarka Hava Yolu Facebook
Sıradaki Haber
Mali'deki jandarma okuluna saldırı: En az 80 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Sahil Güvenlik: Yunan sahil güvenlik unsuru süratle kendi kara sularına döndü
18:53
Bakan Fidan: Türkiye küresel sistemin işleyişi konusunda öneriler sunmaya devam edecek
18:42
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TESK Genel Başkanı Palandöken'i kabul etti
18:38
TCG HIZIRREİS denizaltısı ilk seyrini ve dalışını icra etti
18:39
Borsa günü düşüşle tamamladı
18:45
Trabzon'da dere taştı, karayolu ulaşıma kapandı
Başkentte "Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği" başladı
Başkentte "Yöresel Ürünler ve Yemek Şenliği" başladı
FOTO FOKUS
Trabzon'da dere taştı, karayolu ulaşıma kapandı
Trabzon'da dere taştı, karayolu ulaşıma kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ