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Dünya
AA 20.09.2024 17:55

Mali'deki jandarma okuluna saldırı: En az 80 ölü

Mali'nin başkenti Bamako'daki jandarma okuluna düzenlenen saldırıda en az 80 kişi öldü.

Mali'deki jandarma okuluna saldırı: En az 80 ölü

Güvenlik kaynakları, Faladie Jandarma Okuluna düzenlenen saldırıda en az 80 kişinin yaşamını yitirdiğini, 250'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Çok sayıda kişinin ağır yaralı olduğu ve sağlık tesislerinde tedavi gördüğü, can kaybının artabileceği kaydedildi.

Bamako'nun çeşitli bölgelerinde 17 Eylül'de silah sesleri duyulmuş; Genelkurmay Başkanlığı, Faladie Jandarma Okuluna terör saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

Mali askeri yönetimi, terör saldırısının ardından Bamako Uluslararası Havalimanı'nı kapatmıştı

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