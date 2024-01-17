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Dünya
AA 17.01.2024 07:41

Yolcu kabin görevlisinin kolunu ısırınca uçak geldiği yere geri döndü

Japonya'nın All Nippon Airways (ANA) firmasına ait uçağı, bir yolcunun, kabin görevlisinin kolunu ısırması sonrası Tokyo'ya geri döndü.

Yolcu kabin görevlisinin kolunu ısırınca uçak geldiği yere geri döndü

Resmi Kyodo ajansına göre, ANA'ya ait Tokyo-Seattle seferini yapan 118 nolu uçuşta 55 yaşındaki bir yolcu, uçaktaki kabin görevlisinin kolunu ısırdı.

Olay sonrası mürettebatın müdahale ettiği yolcu, uçağın kalkış yaptığı Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na geri dönmesiyle burada gözaltına alındı.

Söz konusu yolcunun "kabin görevlisine zarar verme"den suçlanacağı bildirildi.

ABD vatandaşı olduğu değerlendirilen kişinin, polis sorgusunda, uçuşta uyku hapı kullandığı ve yaşanan olayı hatırlamadığını iddia ettiği aktarıldı.

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