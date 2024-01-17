Karim Benzema, Fransa İçişleri Bakanı'na dava açtı

Uzun yıllar Real Madrid forması giydikten sonra Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımına transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından "kadın ve çocuk ayırt etmeksizin haksız bombardımanların bir kez daha kurbanı olan Gazze sakinleri için dua ettiğini" paylaşmasının ardından hedef haline geldi.

Bu paylaşımın ardından Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Herkes Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile kayda değer bağlantıları olduğunu biliyor." iddiasında bulundu.

92 sayfalık şikayetinde Benzema, Müslüman Kardeşler ile hiçbir zaman en ufak bir bağlantısının olmadığını söyledi.

Eski Real Madrid yıldızı, "Kötü şöhretim nedeniyle siyasi oyunlarda ne kadar kullanıldığımın farkındayım, 7 Ekim'den bu yana yaşanan olayların bundan daha büyük bir açıklama hak ettiği göz önüne alındığında bu daha da büyük bir skandaldır" dedi.

Avukatı Hugues Vigier, Fransız yayın organı RTL'ye futbolcunun "siyasi sömürünün" kurbanı olduğunu söyledi ve bakanı "Fransa'da bölücülük ekmekle" suçladı.

Darmanin daha önce Karim Benzema'yı, Fransız milli marşını söylemeyi reddetmesi ve "sosyal ağlarda din propagandası yapması" da dahil olmak üzere başka nedenlerle hedef almıştı.