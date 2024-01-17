Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.01.2024 06:44

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunanistan'ı mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2014'te Sahil Güvenlik ekiplerinin Keçi Adası (Pserimos) açıklarında Suriyeli düzensiz göçmenlere ateş açtığı gerekçesiyle Yunanistan'ı mahkum etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunanistan'ı mahkum etti

AİHM, İsveç’te yaşayan 3 Suriyeli düzensiz göçmenin, açılan ateş sonucu yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden akrabaları adına 2016 yılında Yunanistan aleyhine açtığı davayı karara bağladı.

Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yaşam hakkıyla ilgili 2. maddesini ihlal ettiğine karar veren AİHM, Yunanistan'ın, başvuru sahiplerine 80 bin avro maddi tazminat ödemesine hükmetti.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Keçi Adası açıklarında 22 Eylül 2014’te düzensiz göçmen taşıyan botu durdurmak için 13 kez ateş açmıştı.

Açılan ateş sonucu 2 Suriye vatandaşı yaralanmış ve 1'i kısa süre sonra yaşamını yitirmişti.

AİHM geçen yıl da 2014 yılında Bulamaç Adası açıklarında boğulan 11 kişiyi kurtarmak için hiçbir şey yapmadığı ve olayın aydınlatılmasına yönelik etkin soruşturma yürütmediği gerekçesiyle, Yunanistan’ı 330 bin avro tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Yunanistan'da Yeni Sol tarafından kararla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün, Yunanistan için utanç verici bir gün olarak hatırlanacak." ifadesini kullandı.

Akdeniz'in bir mezarlığına dönüştüğü belirtilen açıklamada, "yabancı düşmanlığı ve ırkçı içgüdülerin beslenmesinin" göç sorununa çözüm bulunmasını engellediği kaydedildi.

ETİKETLER
Yunanistan Suriyeli Sığınmacı
Sıradaki Haber
Almanya İsrail'e hassas tank mühimmatı içeren silah ihracatı talebini onaylamayı planlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:04
Etiyopya'da yaklaşık 225 kişi açlıktan öldü
06:59
Yolda kalan otomobili iten kişilerin kazadan kurtulma anı kamerada
06:47
Polisten kaçıp kaza yapan alkollü sürücüye 59 bin 865 TL ceza
06:43
Kastamonu'da tırın devrilmesi trafikte aksamaya neden oldu
06:37
Almanya İsrail'e hassas tank mühimmatı içeren silah ihracatı talebini onaylamayı planlıyor
06:35
İngiliz milletvekilinden, Başbakan Sunak'a "savaş suçlarının silahlandırılmasını durdurması" çağrısı
İspanya'da "kötülükleri kovmak için" atlar ateş üzerinden atlatıldı
İspanya'da "kötülükleri kovmak için" atlar ateş üzerinden atlatıldı
FOTO FOKUS
Yolda kalan otomobili iten kişilerin kazadan kurtulma anı kamerada
Yolda kalan otomobili iten kişilerin kazadan kurtulma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ