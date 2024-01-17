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Dünya
AA 17.01.2024 06:33

ABD'li Senatörün "İsrail'e askeri yardımın koşula bağlanmasını" öngören tasarısı reddedildi

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders'ın, İsrail'e yapılacak askeri yardımları "bu ülkenin insan hakları ihlalleri işlememesi" şartına bağlayan tasarısı Senatodaki oylamada reddedildi.

ABD'li Senatörün "İsrail'e askeri yardımın koşula bağlanmasını" öngören tasarısı reddedildi

İsrail-Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen Demokrat eğilimli bağımsız Vermont Senatörü Sanders, İsrail'e askeri yardımların durdurulmasına kapı açabilecek bir tasarıyı gündeme getirdi.

100 sandalyeli Senatoda 72 senatörün hayır oyuyla reddedilen tasarı, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını bu ülkenin "insan hakları ihlalleri işlememesi" şartına bağlıyordu.

Tasarı, ABD'de yürürlükte olan Dış Yardımlar Yasasının ilgili bir maddesini devreye sokmayı ve ABD Dışişleri Bakanlığının Kongreye düzenli olarak "İsrail'in Gazze'de insan hakları ihlalleri işleyip işlemediğini raporlaması" şartını getiriyordu.

Eğer Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili 30 gün içinde gerekli raporu hazırlayıp Kongreye sunamazsa İsrail'e askeri yardımların dondurulması mümkün hale geliyordu.

ABD Senatosunda tasarının geçme olasının çok düşük olduğu belirtilirken, tasarı geçse bile yasalaşmadan önce hem Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesi hem de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyordu.

Amerikan medyasına konuyu değerlendiren uzmanlar, tasarının yasalaşma ihtimali düşük olsa da Demokratlar arasındaki İsrail'e koşulsuz askeri destek politikasına gösterilen tepkinin kamuoyuna yansıması bakımından Sanders'ın girişiminin önemli olduğunu dile getirmişti.

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