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Dünya
AA 17.01.2024 06:34

İngiliz milletvekilinden, Başbakan Sunak'a "savaş suçlarının silahlandırılmasını durdurması" çağrısı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana, İngiliz hükümetini İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına ortak olmakla suçladı ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a "savaş suçlarının silahlandırılmasına son vermesi" çağrısında bulundu.

İngiliz milletvekilinden, Başbakan Sunak'a "savaş suçlarının silahlandırılmasını durdurması" çağrısı

Sultana, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İngiliz hükümetinin, İsrail'e yapılan silah satışları dahil İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında derin suç ortaklığı içinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz milletvekili, bu nedenle Aralık 2023'te İngiltere Parlamentosuna söz konusu silah satışlarının askıya alınmasını öngören yasa tasarısı sunduğunu hatırlattı.

Sultana, cuma günü bu yasa tasarısının temel prensiplerinin parlamentoda tartışmaya sunulacağı ikinci okuma aşamasına geçileceğini belirtti.

Bu bağlamda, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a ithafen "savaş suçlarını silahlandırmayı durdurması" çağrısının yer aldığı mektup yazan Sultana, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi İngiliz hükümeti (İsrail'in Gazze'ye yönelik) bu soykırım saldırısında derin suç ortaklığı içindedir. İngiltere, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde acil ateşkesi desteklemeyi reddetmekle kalmamış, aynı zamanda 2015'ten bu yana İsrail'e, şu anda Gazze'ye cehennemi yaşatan F-35 savaş uçaklarının parçaları dahil 474 milyon sterlin değerinde silah satışına izin vermiştir. Bu nedenle geçen ay İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşı silahlanmanın durdurulması için parlamentoya resmi adıyla 'Silah Ticareti (Soruşturma ve Askıya Alma) Yasa Tasarısı' olan bir yasa tasarısı sundum."

Sultana, tasarının, İsrail dahil uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde kullanılma riski olan her ülkeye silah satışını askıya almayı öngördüğünü ifade etti.

Geçen hafta İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın bile İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğinden "endişe duyduğunu" itiraf etmek zorunda kaldığını belirten Sultana, bu tasarının aynı zamanda Suudi Arabistan gibi ülkelere yapılan silah satışlarını da askıya alacağını kaydetti.

Silah Ticareti (Soruşturma ve Askıya Alma) Yasa Tasarısı olarak bilinen tasarının amacı, "yabancı devletlere satılan silahların uluslararası hukuka aykırı olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için nihai kullanımlarının soruşturulmasını, satılan silahların uluslararası hukuka aykırı olarak kullanılmayacağının kanıtlanamadığı durumlarda yabancı devletlere silah satışının derhal askıya alınmasını amaçlıyor.

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