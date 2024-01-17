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Dünya
BBC 17.01.2024 07:00

Etiyopya'da yaklaşık 225 kişi açlıktan öldü

Yerel yetkililer, Etiyopya'nın kuraklığın vurduğu ve savaştan zarar gören Tigray bölgesindeki Edaga Arbi kasabasında Temmuz ayından bu yana 200'den fazla kişinin açlıktan öldüğünü açıkladı.

Etiyopya'da yaklaşık 225 kişi açlıktan öldü

Tigray'deki yetkililer, bölgenin en son 1984'te görülen bir ölçekte kıtlığın eşiğinde olduğu konusunda uyardı

Addis Ababa'daki merkezi hükümet, kıtlığın yaklaşmakta olduğunu reddediyor ve yardım sağlamak için çalıştığını söylüyor.

Ancak sağlık görevlileri ve insani yardım görevlileri, yardımın yeterince hızlı gelmediğini ve hayat kurtarma konusunda çaresiz kaldıklarını söylüyor.

Shire kentindeki Desta Kahsay, "Bir doktor olarak durmadan ölümlere tanık oluyorum. Bilgi ve becerilerime sahip olup da halkıma yardım etme olanağına sahip olmamak üzücü" dedi.

Ölenlerin çoğunu çocuklar ve gençler oluşturuyor.

Geçtiğimiz baharda Dünya Gıda programı ve USAid tarafından gıda yardımının yağmalandığı iddiası ortaya çıkınca, Etiyopya'ya yapılan yardımlar Aralık ayında daha temkinli bir şekilde yeniden başlayana kadar aylarca durduruldu. O dönemde Tigray'de 1.500'e yakın kişinin açlıktan öldüğü bildirildi.

BM'ye göre şu anda Etiyopya'da çatışmalar, kuraklık ve sel nedeniyle yaklaşık 20 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyacı var.

Erken Kıtlık Uyarı Sistemleri Ağı, 2024'ün ortalarına gelindiğinde gıda krizinin neredeyse ülke çapında bir acil durum olacağını öngörüyor.

Şu anda gıda krizi, savaş halindeki Amhara'nın kuzey bölgesini, Etiyopya'nın güneyinin bazı kısımlarını ve Tigray'ı etkiliyor.

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