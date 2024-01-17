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Dünya
AA 17.01.2024 07:31

Venezuela, ABD'nin "ekonomik soykırım" uyguladığını belirtti

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delc Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya "ekonomik soykırım" uyguladığını belirterek, budan en çok emek sektörünün zarar gördüğünü söyledi.

Venezuela, ABD'nin "ekonomik soykırım" uyguladığını belirtti

Venezuela merkezli Telesur televizyonuna açıklamalarda bulunan Rodriguez, "ABD tarafından Venezuela'ya ekonomik soykırım uygulanmasına rağmen ayakta kalmaya devam ediyoruz, halka dönük sosyal politikalar geliştiriyoruz ve kimseyi geride bırakmıyoruz." ifadesini kullandı.

Rodriguez, 2024'ten "büyük" beklentileri olduğunu vurgulayarak, "Kendi öz çabamızla büyük gayret gösteriyoruz. 2024 yılı, Venezuelalılar için refah ve ilerleme yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Aktif çalışanların gelirlerini arttıracaklarını dile getiren Rodriguez, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Saray'daki yıllık mesajında olağanüstü ifadeler kullandı. Ekonomik kalkınma ve istikrar için birlik olmanın önemine dikkati çekti." diye konuştu.

Rodriguez, sosyalizm modeli sayesinde halka yönelik gıda programlarını hayata geçirdiklerini ve bu modelin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da kabul gördüğünü bildirdi.

ABD ve Avrupa Birliğinin (AB) ekonomik ve siyasi yaptırımlarına rağmen kalkınma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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