Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 16:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yere attığı kağıtla benzinliği uçuracaktı
Suudi Arabistan'da bir benzin istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Şoför yere yanan kağıt attı, benzin doldurulan araç aniden alev aldı, görevli ölümden döndü. O anlar kameraya yansıdı.
Suudi Arabistan’ın El-Kasım Bölgesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışan görevli, bir araca yakıt doldurulurken şoförle konuşmaya başladı
O sırada şoför dışarıya yanan bir kağıt parçası attı.
Yere akan benzin, görevliyi ve aracı yaktı
Yanan kağıt parçasını gören görevli telaşlandı. Panikleyen görevli, pompaya çarptı ve benzin yere aktı.
Yanan kağıt parçasına temas eden benzin bir anda alev aldı, görevli alevler içinde kaldı.
Görevlinin vücudunda yanıklar oluştu
Görevliye ve yanan araca ilk müdahale diğer çalışanlarca yapıldı. Alevler söndürülürken görevlinin vücudunda yanıklar oluştu.
Etiketler: Akaryakıt Benzin Suudi Arabistan Yangın
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