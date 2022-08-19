Yerel basındaki haberlere göre, yağışlar sonrası Maitai Nehri'nin taşması ile sele sürüklenen Nelson'da, 400'ü aşkın ev tahliye edildi.

Yetkililer, bugün öğleden sonra için yeni bir sağanak yağış beklendiğini ve uyarı seviyesinin kırmızıda tutulacağını duyurdu.

Yaşanan felakete ilişkin değerlendirmede bulunan Nelson Belediye Başkanı Rachel Reese, zarar gören alt yapı hizmetlerinin yeniden sağlanmasının yıllar alacağını söyledi.

Nelson, Tasman ve West Coast'un ardından Malborough bölgesinde de acil durum ilan edildi.