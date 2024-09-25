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Dünya
AA 25.09.2024 07:26

Yeni Zelanda'da nadir görülen "hayalet köpekbalığı"nın yeni bir cinsi keşfedildi

Bilim insanları, Yeni Zelanda açıklarında, nadir görülen "hayalet köpekbalığı" cinsinin yeni bir türünü keşfetti.

Yeni Zelanda'da nadir görülen "hayalet köpekbalığı"nın yeni bir cinsi keşfedildi

Yeni Zelanda basınındaki haberlere göre, Yeni Zelanda Ulusal Atmosfer ve Su Enstitüsünden (NIWA) bilim insanları, ülkenin Güney Adası'nın yaklaşık 1000 kilometre doğusundaki Chatham Rise'da yeni bir balık türü buldu.

Araştırmacılar, nadir görülen "hayalet köpekbalığı" cinsinden olan ve "Harriotta avia" olarak adlandırılan bu yeni balığın, diğer türlerden "fiziksel ve genetik olarak farklı olduğunu" ortaya koydu.

NIWA'dan bilim insanı Brit Finucci, yüz milyonlarca yıldır var olduğu düşünülen bu yeni bulunan balığın kıkırdaktan yapılmış iskelete, büyük gözlere ve yüzgeçlere sahip bulunduğunu, çoğu balığın aksine pulsuz olduğunu aktardı.

İnsanların okyanus tabanında, yaklaşık 2 bin 600 metre derinlikte yaşayan hayalet köpekbalıklarıyla karşılaşma ihtimalinin düşük olduğunu ifade eden Finucci, "Yaşam alanları, onları incelemeyi ve izlemeyi zorlaştırıyor. Bu da biyolojileri veya tehdit durumları hakkında çok fazla şey bilmediğimiz anlamına geliyor ancak bu durum keşifleri daha da heyecan verici hale getiriyor." şeklinde konuştu.

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